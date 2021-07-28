В июле 16 тюменских предприятий закрыли из-за ковидных нарушений. Фото: Ольга Крыльцова

В июле специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области проверили 264 объекта по поводу ковидных нарушений. 16 из них в итоге приостановили свою деятельность на разные сроки по решению судов.

– В 74 объектах (28 процентов) выявлены нарушения к проведению обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Там не было приказа о назначения ответственного лица, дезинфицирующих средств с вирулицидным действием. Был нарушен режим дезинфекции, отсутствовал входной фильтр, не было запаса масок и контроля за их ношением, – прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники возбудили 89 административных дел за нарушение профилактических мероприятий, составлено 23 протокола о временном запрете деятельности.