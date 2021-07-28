Инициативы бизнесменов из Тюмени войдут в народную программу единороссов. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени депутат фракции «Единая Россия» Тюменской областной думы Эдуард Омаров провел круглый стол о мерах господдержки малого и среднего предпринимательства. Стало известно, что инициативы бизнесменов из областной столицы войдут в народную программу партии.

– В прошлом году экономика страны упала на 8,5 %. В этом году ожидается рост ВВП около 4%, однако прирост экономики 1-1,5 % ежегодно – очень маленький показатель с учетом предыдущего падения. Для того чтобы встроиться в ведущие экономики мира необходимо, чтобы прирост был не менее 10%. Нам нужно не только вернуть потерянные позиции в вопросе роста ВВП страны, но и сделать российскую экономику конкурентоспособной среди лидеров экономик мира, – заявил Омаров.

По словам генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Николая Пуртова, они обратились к общественно-деловым объединениям за подсказкой: какие программы и продуты для развития и популяризации предпринимательства нужно оставлять и внедрять.

– Нам под силу в 2022 году сделать новые программы, которые будут пользоваться спросом, и активизировать бизнес-сообщество нашего региона, – отметил гендиректор фонда.

Отметим, что в прошлом году Тюменская область одной из первых приняла комплексные меры поддержки для микро и малого бизнеса. Так, например, в части упрощенной системы налогообложения были снижены налоги до 1%.