В Тюменской области на один мандат претендуют восемь человек. Уровень конкуренции на выборах в Госдуму высок – больше, чем на выборах 2016 года.

По избирательному округу № 185 выдвинуты 9 кандидатов: 8 от политических партий и 1 самовыдвиженец. По избирательному округу № 186 выдвинуто 7 кандидатов от политических партий.

– Уровень конкуренции по сравнению с предыдущими выборами вырос, об этом говорят все эксперты. На выборы идут политические партии, которые ранее в них не участвовали – отметил доцент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского государственного университета Дмитрий Авдеев.

По словам кандидата юридических наук, причина роста конкуренции на выборах заключается в стремлении россиян изменить свою жизнь к лучшему, а также обновить политическую элиту страны.