Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза по итогам 1 полугодия

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб по итогам первого полугодия 2021 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 6 месяцев было выдано около 6,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 22,3 млрд рублей. Ипотечный кредитный портфель на 1 июля 2021 года составил 95,4 млрд рублей, увеличившись в 1,2 раза по сравнению с аналогичным показателем на 01.07.2020 г.

В том числе объем кредитов, выданных на покупку первичного жилья, вырос в 1,7 раза – до 12,5 млрд рублей. Высокая динамика во многом обусловлена действием программ льготного кредитования с государственной поддержкой, активным участником которых является Банк Уралсиб.

Банк предлагает клиентам целый ряд выгодных программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Кроме того, клиенты Банка Уралсиб могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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