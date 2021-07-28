В Тюмени мужчина четвертый раз сел пьяным за руль. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 45-летний мужчина четвертый раз сел пьяным за руль. Теперь горожанин будет размышлять о своем поведении в колонии строгого режима.

Автомобилиста на ВАЗ 21093, от которого исходил запах алкоголя, остановили днем 26 марта на улице Пермякова. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

– Ранее его трижды судили за пьяное вождение – к штрафу в размере 200 тысяч рублей, условной мере наказания и реальному заключению с лишением права управления транспортными средствами. В отношении водителя было возбуждено четвертое уголовное дело, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На этот раз неисправимый гражданин получил один лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. Кроме того, он выплатит задолженность по штрафу по первому приговору в размере 199 813 рублей.