В Тюменской области 44 человека заболели клещевым энцефалитом. Фото - ru.wikipedia.org.

В Тюменской области с 19 по 25 июля 246 местных жителей (из них 42 ребенка) обратились в больницы по поводу присасывания клещей. Всего же с 31 марта зарегистрировано 16 094 подобных обращений. Укусы регистрировались на всех административных территориях.

– Зарегистрировано 44 случая заболевания клещевым энцефалитом (дети – 11), 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом (дети – 2), – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ и прочих организаций и объектов проводятся акарицидные обработки. Так, против клещей обработано более семи тысяч гектаров.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в Областной инфекционной клинической больнице, которая находится по адресу: Ленина,69. При себе надо иметь паспорт и полис ОМС.