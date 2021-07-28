Тюменцам посоветовали, как обмануть инфляцию. Фото - Сбер.

Эксперт «Сбер Управление Активами» Григорий Островский: «Приобретение «длинных» облигаций позволит получать стабильный доход, обгоняющий инфляцию».

В июне в Тюменской области (без учета автономных округов) годовая инфляция ускорилась и составила 5,46% против 5,13% месяцем ранее. При этом ее значение по-прежнему остается ниже, чем в Уральском федеральном округе и России в целом (5,66% и 6,50% соответственно).

Увеличение инфляции, как и для большинства регионов России, сложилось под влиянием устойчивого спроса на товары и услуги в условиях выросших издержек производителей в ряде сегментов рынка.

Россия в целом также не осталась в стороне от указанного тренда. В частности, доходность государственных облигаций выросла в абсолютной величине в зависимости от срока до погашения на 1 – 2 процента с начала года, сделав рынок рублевых облигаций значительно привлекательнее в сравнении со ставками банковских депозитов (динамика повышения ставок последних заметно отстала от роста доходностей рублевых облигаций).

Инвесторам в текущих условиях следует покупать облигации российских компаний первого эшелона и ОФЗ в портфель со сроком более чем на год, так как их доходность выше инфляции, поясняет старший портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Григорий Островский.

– Доходности выросли и находятся на привлекательных уровнях; накопленный Банком России опыт реагирования на непростые вызовы со стороны рынков и решительность действий говорит в пользу тезиса о стабилизации инфляции в будущем; наблюдается рост новых размещений рублевых облигаций, – добавляет он.

Инвесторам, которые толерантны к волатильности цен, наиболее привлекательны для покупки в настоящее время выпуски долгосрочных ОФЗ со сроком погашения 5 – 10 лет и облигации качественных эмитентов первого эшелона, которые с учетом роста цен на горизонте один-два года имеют потенциал показать доходность 9 – 10% годовых, говорит эксперт.

– Для более осторожных инвесторов с точки зрения рыночных рисков открыт широкий выбор для персонального подбора и покупки облигаций требуемого сочетания риск/доходность (первый эшелон, доходность 7+% до трех лет; второй эшелон, доходность 8+% до двух лет; специстории, позволяющие получать порядка 10% годовых), – подчеркивает Григорий Островский.

Жители Тюменской области инвестировали в ПИФы облигации «Сбер Управление Активами» более 280 млн рублей. Следует отметить, что ПИФы облигаций являются самым востребованным инструментом в регионе. Объем вложений составляет 51% от общего объема инвестиций во все ПИФы «Сбер Управление Активами» в области.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.