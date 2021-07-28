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Происшествия28 июля 2021 10:23

В Тюменской области возбуждено 26 уголовных дел о невыплате заработной платы

Это статистика за первое полугодие 2021 года
Сергей Швецов
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В Тюменской области возбуждено 26 уголовных дел о невыплате заработной платы.

В Тюменской области возбуждено 26 уголовных дел о невыплате заработной платы.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области возбуждено 26 уголовных дел о невыплате заработной платы,из них 12 – по материалам прокурорских проверок Это статистика за первое полугодие 2021 года

– По итогам расследования в суд направили девять уголовных дел с обвинительными заключениями. Производство предварительного следствия по 14 уголовным делам прекращено в связи с полным погашением работодателями задолженности по заработной плате, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Руководители организаций добровольно погасили долги по зарплате в общей сумме более девяти миллионов рублей. Работа по защите трудовых прав граждан продолжается.