В Тюменской области возбуждено 26 уголовных дел о невыплате заработной платы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области возбуждено 26 уголовных дел о невыплате заработной платы,из них 12 – по материалам прокурорских проверок Это статистика за первое полугодие 2021 года

– По итогам расследования в суд направили девять уголовных дел с обвинительными заключениями. Производство предварительного следствия по 14 уголовным делам прекращено в связи с полным погашением работодателями задолженности по заработной плате, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Руководители организаций добровольно погасили долги по зарплате в общей сумме более девяти миллионов рублей. Работа по защите трудовых прав граждан продолжается.