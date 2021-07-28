Тюменца, который устроил пьяное ДТП и притворился торговцем ягодой, заковали в наручники. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области автоинспекторы задержали пьяного мужчину, который совершил ДТП на своем «Хундай Акцент», врезавшись в стоящую «Газель». Сотрудников полиции вызвал владелец последнего авто, сказав, что нарушитель покинул место аварии.

Автомобиль южнокорейского производства инспекторы нашли на выезде из деревни Леваши, на 163-м километре федеральной автодороги Курган – Тюмень. Машина стояла с открытой дверью, в ней лежал мобильный телефон. Стражи порядка увидели неподалеку продавца черники, рядом с которым еле держался на ногах мужчина.

– Это и был водитель иномарки, но он сказал, что никуда не ехал, ДТП не совершал, якобы торгует ягодой. Однако подъехавший водитель «Газели» и продавец лесной ягоды подтвердили, что именно он ездил по деревне на этом автомобиле. 35-летний водитель иномарки отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

На него составили административные материалы за отказ от освидетельствования и за оставление места ДТП. Три года назад его уже лишали водительских прав за управление транспортом под воздействием алкоголя, в 2019-м – за повторное пьяное вождение. Тогда его лишили прав на два года и приговорили к обязательным работам на 280 часов.

В этот раз автоинспекторам пришлось потрудиться. Буйный водитель оказал сопротивление, и его пришлось заковать в наручники. Машину эвакуировали на спецстоянку.