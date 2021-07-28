В Тюмени мужчина угрожал топором оставшейся ночевать подруге сожительницы. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 8 города Тюмени поступило заявление от 36-летней горожанки о том, что ей угрожает убийством сожитель ее подруги. Сотрудники ППС задержали ранее судимого неработающего 36-летнего местного жителя.

Женщина рассказала стражам порядка, что осталась у знакомой ночевать, а когда вернулся ее сожитель, то начал скандалить. Тот же заявил, что, вернувшись поздно вечером домой, застал в квартире только подругу сожительницы.

– Потерпевшая отказалась говорить, куда ушла его гражданская жена, а после попросила его переночевать в другом месте, так как он вел себя неадекватно и быль сильно пьян. Подозреваемый решил, что его пытаются выселить из его же квартиры, и начал угрожать потерпевшей топором, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленника отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящее время фигурант отпущен под обязательство о явке и надлежащем поведении.