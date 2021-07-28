В Тюмени у Текутьевского бульвара на два дня перекроют дорогу. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

На улице Холодильной в районе дома № 122 (напротив Текутьевского бульвара) перекроют дорогу. Это произойдет с 13 по 15 августа.

– Здесь специалисты производят капитальный ремонт тепловой сети. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения и соблюдать Правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве уточнили, что объехать закрытый участок можно по улицам Республики, Карской, Салтыкова- Щедрина и межквартальным проездам.