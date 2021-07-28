В Тюмени «Джилли» и «Мерседес» раскидало по кюветам после жесткого столкновения. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Нижневартовской, 75 в Тюмени накануне, 27 июля, около 17.00 на перекрестке неравнозначных дорог столкнулись автомобили «Джилли» и «Мерседес». После удара машины раскидало по кюветам.

– 28-летний водитель «Джилли» выехал со второстепенной улицы, не пропустив «немца», которым управлял 60-летний местный житель. В ДТП травмы получили три человека – оба водителя и 16-летний пассажир. Всех их доставили в больницу, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Позе выяснилось, что водитель «Джилли» имеет право ездить только на грузовых автомобилях, так как у него открыта только категория «С». В настоящее время обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Кстати, нарушение очередности проезда является самой распространенной причиной ДТП в Тюменской области.