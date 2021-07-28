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Недвижимость28 июля 2021 9:06

В Тюмени обновляют подъездные пути к садовым обществам

Продолжается ремонт дороги и на улице Григория Алексеева
Сергей Швецов
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В Тюмени обновляют подъездные пути к садовым обществам.

В Тюмени обновляют подъездные пути к садовым обществам.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени обновляют подъездные пути к 28 садовым обществам. В 2022 году специалисты должны добить восьмикилометровый участок улицы Березняковской.

– Чтобы было меньше неудобств для садоводов, ремонт выполняется постепенно. Техника здесь работает каждый день. Новое асфальтобетонное покрытие проложено до СНТ «Золотая осень – 1». Сейчас выполняются работы по устройству щебеночного основания у СНТ «Золотая осень – 2», – рассказали в Комитете по связям с общественностью и СМИ.

Также продолжается ремонт дороги на улице Григория Алексеева. Дорожную одежду меняют на всем ее протяжении – это около двух километров. Здесь появятся несколько новых автобусных остановок с заездными карманами для общественного транспорта.

Напомним, что в рамках муниципальной программы предусматривается ремонт только подъездов к СНТ. Дороги, находящиеся в дачных обществах, содержатся и ремонтируются за счет собственников.