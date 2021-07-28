В Тюмени обновляют подъездные пути к садовым обществам. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени обновляют подъездные пути к 28 садовым обществам. В 2022 году специалисты должны добить восьмикилометровый участок улицы Березняковской.

– Чтобы было меньше неудобств для садоводов, ремонт выполняется постепенно. Техника здесь работает каждый день. Новое асфальтобетонное покрытие проложено до СНТ «Золотая осень – 1». Сейчас выполняются работы по устройству щебеночного основания у СНТ «Золотая осень – 2», – рассказали в Комитете по связям с общественностью и СМИ.

Также продолжается ремонт дороги на улице Григория Алексеева. Дорожную одежду меняют на всем ее протяжении – это около двух километров. Здесь появятся несколько новых автобусных остановок с заездными карманами для общественного транспорта.

Напомним, что в рамках муниципальной программы предусматривается ремонт только подъездов к СНТ. Дороги, находящиеся в дачных обществах, содержатся и ремонтируются за счет собственников.