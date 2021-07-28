Ревнивый тюменец проломил голову знакомому подруги. Фото: Ольга Крыльцова

В омутинскую полицию обратились медики, сообщив, что к ним поступил 36-летний мужчина с переломом теменной кости. Пострадавший рассказал полицейским, что в ходе конфликта его избил знакомый.

Стражи порядка нашли и задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения.

– Мужчина признался в содеянном и рассказал, что приехал в гости к знакомой и встретил там потерпевшего, что и спровоцировало ссору, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следователем возбуждено уголовное дело «Причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – 8 лет лишения свободы. Фигурант задержан.