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Происшествия28 июля 2021 8:54

Ревнивый тюменец проломил голову знакомому подруги

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Ревнивый тюменец проломил голову знакомому подруги.

Ревнивый тюменец проломил голову знакомому подруги.

Фото: Ольга Крыльцова

В омутинскую полицию обратились медики, сообщив, что к ним поступил 36-летний мужчина с переломом теменной кости. Пострадавший рассказал полицейским, что в ходе конфликта его избил знакомый.

Стражи порядка нашли и задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения.

– Мужчина признался в содеянном и рассказал, что приехал в гости к знакомой и встретил там потерпевшего, что и спровоцировало ссору, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следователем возбуждено уголовное дело «Причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – 8 лет лишения свободы. Фигурант задержан.