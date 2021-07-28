Ревнивый тюменец проломил голову знакомому подруги.
Фото: Ольга Крыльцова
В омутинскую полицию обратились медики, сообщив, что к ним поступил 36-летний мужчина с переломом теменной кости. Пострадавший рассказал полицейским, что в ходе конфликта его избил знакомый.
Стражи порядка нашли и задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения.
– Мужчина признался в содеянном и рассказал, что приехал в гости к знакомой и встретил там потерпевшего, что и спровоцировало ссору, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Следователем возбуждено уголовное дело «Причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – 8 лет лишения свободы. Фигурант задержан.