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Общество29 июля 2021 5:57

Погода на 29 июля в Тюмени: вечером ожидается мелкий дождь

Солнце не выглянет из-за туч в этот день
Сергей Швецов
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В Тюмени вечером ожидается мелкий дождь.

В Тюмени вечером ожидается мелкий дождь.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 29 июля, облака в Тюмени уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Вечером ожидается мелкий дождь.

Температура воздуха ночью плюс 9 – 8 градусов, днем – плюс 17 – 18. Вечером столбики термометров покажут плюс 15 – 13 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

29 июля отмечается день священномученика Афиногена, епископа Пидахвийского. С этого дня холодают ночи, зной идёт на убыль. В прежние времена приметили, если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу. Также народ приметил, что на Афиногена пташки задумываются (замолкают).