Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 28 июля 2021 года: завоз новой вакцины

В тюменскую области завезли партию новой вакцины "Спутник Лайт". Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 июля. Количество заболевших увеличилось на 274 и составило 45 448 человек, 5 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 223 человека выздоровели (за весь период – 42 404), 20 детей заболели (из общего числа заболевших), 21 пациент на ИВЛ (из общего числа заболевших), 66 957 человек остаются под медицинским наблюдением; 256 человек находятся на перевахтовке.

В 28 тюменских детсадах из-за коронавируса закрыли 43 группы. Таким образом, дома остаются 775 ребят. В областной столице на карантин закрыто 27 групп.

В Тюменскую область привезли новую вакцину «Спутник Лайт», которой могут привиться 7 628 человек. Ее главной особенностью и отличием от других является то, что инъекцию делают всего один раз.

Привитых и переболевших «короной» тюменцев не включат в списки контактных. Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

За последние сутки в России выявлено 23 032 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 779 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 116 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 172 812 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 155 380 летальных исходов, выздоровели 5 526 950 человек.