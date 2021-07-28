В Тюмени на будущей стеле «Город трудовой доблести» могут нанести изображение торпедного катера. Фото - Андрей Артюхов.

В Тюмени на стеле «Город трудовой доблести», которую скоро должны установить в областной столице, могут нанести изображение торпедного катера. Такое предложение поступило от секретаря Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрея Артюхова.

– Помимо текста Указа президента России и герба города предлагаю разместить в том же стиле изображение торпедного катера. Варианты могут быть самые разные: в виде бронзовой вставки, изображения на камне или фигурки катера на вершине стелы по аналогии с корабликом на шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, – отметил Артюхов.

Он напомнил, что Тюменский судостроительный завод, как раз и выпускавший торпедные катера, был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Кстати, такой высокой награды не было удостоено ни одно другое предприятие города и области.