Тюменская прокуратура заинтересовалась обрушением потолка в поликлинике п. Винзили Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тюменской области заинтересовалось обрушение потолка в поликлинике Областной больницы № 19 поселка Винзили.

Напоминаем, что об инциденте рассказал один из местных жителей, написав пост в паблике «ЧС Тюмень». В подтверждение своих слов мужчина приложил фотографию с места события, на которой видны висящие панели.

- В связи со случившимся прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести по данному факту проверку, а при наличии оснований принять меры реагирования, - рассказали в пресс-службе ведомства.