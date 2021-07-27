На один мандат в Тюменскую областную думу претендуют в среднем семь кандидатов

На один мандат в Тюменскую областную думу претендуют семь кандидатов Фото: Ольга Крыльцова

Конкурс на выборах в Тюменскую областную думу в среднем составляет 7 человек на 1 депутатский мандат. Свои кандидатуры выдвинули 357 человек, из которых 256 – по партийным спискам и 101 – по 24 одномандатным округам.

Как отметили в избирательной комиссии Тюменской области, по итогам выдвижения 256 кандидатов баллотируются по партийным спискам – по 10 человек на каждый из 24 депутатских мандатов. Еще 101 кандидат баллотируется по одномандатным избирательным округам – это примерно четыре претендента на один мандат.

Среди претендентов – 11 самовыдвиженцев. Также в списках представители восьми политических партий, таких как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – патриоты – за правду», «Партия роста», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Новые люди».

– Конкуренция кандидатов, участвующих в выборах федерального и регионального уровней, приемлемая. Она ведется на добровольной основе и обусловлена критериями свободы выборов и равенства пассивного избирательного права, – сообщила директор центра избирательного права Тюменского государственного университета Людмила Рагозина.

Также она подчеркнула, что все кандидаты наделены равными правами и несут равные обязанности, а также подчиняются равным ограничениям, установленным законодательством для участников избирательного процесса на всех его стадиях.

На данный момент процесс выдвижения кандидатов в депутаты Тюменской областной думы закончился. Регистрация завершится к вечеру 28 июля.

Сами выборы в областной парламент состоятся осенью, а голосование будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Также жители региона будут выбирать депутатов Госдумы в двух одномандатных округах: № 185 – Тюменский и № 186 – Заводоуковский. Кроме того, в регионе пройдут 40 выборных кампаний муниципального уровня.

Комментируя процесс выдвижения кандидатов, Рагозина уточнила, что и избирательные объединения, и самовыдвиженцы проявляют себя в рамках установленного избирательного законодательства. На всех стадиях избирательного процесса они действуют исключительно в соответствии с законом.

– Тюменская область на фоне других субъектов Российской Федерации, также проводящих в настоящее время избирательные кампании, выглядит достойно, основательно и убедительно. В частности, в регионе наблюдается здоровая конкуренция среди кандидатов и зарегистрированных избирательных объединений, – добавила Людмила Рагозина.

Отметим, что в России, помимо федеральных выборов, состоятся выборы 39 региональных парламентов. Конкурс на региональном уровне также очень высокий. Выдвинулось больше 14 тысяч кандидатов.