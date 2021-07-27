А у нас есть в доме газ: как «Единая Россия» сделает подключение к газу ещё доступнее

Как «Единая Россия» сделает подключение к газу ещё доступнее. Фото - er.ru.

«Единая Россия» сделает подключение к газу ещё доступнее. Эту тему обсуждали первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и зампред правительства Александр Новак.

– Люди после послания президента тратили свои средства, программа была проанонсирована, но пока не принята. Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено. Рады, что правительство предложение поддержало, – отметил Турчак.

Теперь кабмин готов компенсировать затраты людей на прокладку газового оборудования. Новак сообщил, что нужно дать возможность людям, которые заключили договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной базы, вернуть деньги, которые они заплатили по старой схеме.

По словам депутата Государственной думы Николая Брыкина, в Тюменской области бесплатно проведут газопровод к границам участков СНТ после 1 ноября 2021 года. К 2023 году планируется проложить более тысячи километров газопровода, тем самым обеспечив 98% жителей области бытовым газом бесплатно.

– В данный момент работаю над внесением поправок в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации», который позволит бесплатно провести газопровод до границ СНТ, где 20 процентов членов товариществ выразят согласие присоединиться к сетям газоснабжения, – сказал Брыкин.

Напомним, что 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030-го.