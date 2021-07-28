Тюменец из ревности избил парня и заставил его переписать на себя машину. Фото: Ольга Крыльцова

В омутинскую полицию обратились медики, сообщив, что к ним поступил 36-летний мужчина со следами побоев. Полицейские выяснили, что он находился в гостях у подруги, когда туда приехали двое их общих знакомых.

Один из гостей из ревности спровоцировал конфликт с пострадавшим и вместе со своим товарищем избил его. Затем злоумышленники заставили мужчину составить договор купли-продажи на принадлежащую ему «Тойоту Короллу», а также забрали ключи и документы на авто.

– Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение подозреваемых и задержали их. Автомобиль изъят и вскоре будет возвращен законному владельцу, – добавили в пресс-службе регионального управления МВД.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Максимальная санкция статьи – семь лет лишения свободы. Старший из подозреваемых задержан, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.