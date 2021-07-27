В Тюмени обсудили, как будет меняться дорожная инфраструктура.

В Тюмени обсудили, как будет меняться дорожная инфраструктура. Поддерживать высокое качество дорог и развивать сеть общественного транспорта – эти предложения могут стать частью народной программы партии «Единая Россия».

– Бурный рост числа горожан, а среди них и автомобилистов, опережает параметры, предусмотренные генеральным планом города, и заставляет власти оперативно пересматривать документы стратегического планирования. Сейчас у специалистов на разных этапах работы находятся 30 основных проектов развития транспортной инфраструктуры, – сообщил начальник главного управления строительства Павел Перевалов.

По его словам, больше всего расстраивается Тюменская слобода. Совсем скоро тут появятся несколько транспортных развязок. Он также добавил, что на Мельникайте продолжаются работы по созданию транспортного коридора, некоторые этапы уже завершены. Полностью строительство развязки Мельникайте – Дамбовская должно завершиться к 2023 году.