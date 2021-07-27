Пьяный тюменец убил 62-летнего собутыльника, воткнув ему в спину нож

Пьяный тюменец убил 62-летнего собутыльника, воткнув в спину нож. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 56-летнего жителя Аромашевского района. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия случилась 19 июня 2021 года. В этот день обвиняемый в доме в деревне Кармацкая распивал спиртные напитки с 62-летним потерпевшим. В процессе употребления алкоголя на фоне конфликта злоумышленник схватил нож и ударил им в спину своего знакомого.

– От полученного колото-резаного ранения потерпевший через непродолжительное время скончался на месте, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Потом его передадут в суд.