В Тюмени на 24% подорожали строительные материалы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени на 24% подорожали строительные материалы. В общем же цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в регионе увеличились в среднем на 3,4%.

Более всего подорожала плодоовощная продукция (на 8,7%), масло подсолнечное (на 6,8%), кондитерские изделия (на 5,4%), хлеб (на 5,2%), колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 5,0%), мясо и птица (на 4,5%), рыба и морепродукты (на 3,1%).

– Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на табачные изделия (на 10,9%), мебель (на 6,6%), телерадиотовары (на 5,9%) и другие. Цены на бензин автомобильный выросли на 5%, на дизельное топливо – на 2,8%, – сообщили в Тюменьстате.

Также стало известно, что увеличились тарифы на ветеринарные услуги (на 14,6%), зарубежный туризм (на 11,6%), услуги гостиниц (на 9,9%), бытовые услуги (на 6,3%) и услуги пассажирского транспорта (на 5,4%).