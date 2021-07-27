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Общество27 июля 2021 13:33

В Тобольске молодожены отправились на мусоросортиворовочный завод в поисках обручальных колец

Сотрудники предприятия с сочувствием отнеслись к ситуации влюбленных
Сергей Швецов
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В Тобольске молодожены отправились на мусоросортиворовочный завод в поисках обручальных колец. Фото - "ТЭО".

В Тобольске молодожены отправились на мусоросортиворовочный завод в поисках обручальных колец. Фото - "ТЭО".

В Тобольске молодожены отправились на мусоросортиворовочный завод в поисках обручальных колец. Дело в том, что пара вынесла мусор, в котором случайно оказались кольца, а контейнерную площадку, когда опомнились, застали уже пустой.

– Ситуация нерядовая, и искренние переживания мужчины невозможно было встретить без сочувствия. Молодому человеку провели экскурсию по предприятию и показали зону разгрузки спецтехники, рассказали о том, как проходит процесс сортировки. Работники МСЗ обращали внимание на подходящие по описанию предметы, но в потоке коммунальных отходов такую мелочь, как бумажный свёрток, найти практически невозможно, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

По ее словам, подобные ситуации нередки. Все находки на мусоросортировочных заводах – дело случая, увидеть что-то конкретное на конвейере специально почти невозможно.