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Здоровье27 июля 2021 13:22

Привитых и переболевших «короной» тюменцев не включат в списки контактных

Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора
Сергей Швецов
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Привитых и переболевших «короной» тюменцев не включат в списки контактных.

Привитых и переболевших «короной» тюменцев не включат в списки контактных.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Привитых и переболевших «короной» тюменцев не включат в списки контактных. Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

– Чтобы минимизировать риски заражения в коллективе, нужно обязательно соблюдать масочный режим всем сотрудникам, в том числе вакцинированным и переболевшим, – сообщили в ведомстве, добавив, что привитым человек считается на 21-й день от постановки второй прививки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область привезли новую вакцину «Спутник Лайт», которой могут привиться 7 628 человек. Ее главной особенностью и отличием от других является то, что инъекцию делают всего один раз. Это четвёртая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. Уже сегодня она поступает в медицинские учреждения юга области.