Привитых и переболевших «короной» тюменцев не включат в списки контактных. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Привитых и переболевших «короной» тюменцев не включат в списки контактных. Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

– Чтобы минимизировать риски заражения в коллективе, нужно обязательно соблюдать масочный режим всем сотрудникам, в том числе вакцинированным и переболевшим, – сообщили в ведомстве, добавив, что привитым человек считается на 21-й день от постановки второй прививки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область привезли новую вакцину «Спутник Лайт», которой могут привиться 7 628 человек. Ее главной особенностью и отличием от других является то, что инъекцию делают всего один раз. Это четвёртая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. Уже сегодня она поступает в медицинские учреждения юга области.