Один погиб, трое – в больнице: на тюменской трассе «Нива» влетела в «Сузуки»

На тюменской трассе «Нива» влетела в «Сузуки». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 67-м километре автодороги Ишим-Сладково в Сладковском районе Тюменской области сегодня, 27 июля, в девятом часу утра произошло трагичное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись «Шевроле Нива» и «Сузуки Гранд Витара».

– От удара последнее авто отбросило в кювет с водой. 71-летний водитель «Нивы», житель города Называевска Омской области, скончался на месте ДТП. Его жену 1944 года рождения доставили в больницу с тяжелыми травмами, – рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Также стало известно, что 61-летний водитель и пассажирка «Сузуки», которые приходятся друг другу братом и сестрой из деревни Маслянская (Сладковский район), госпитализированы в лечебное учреждение с различными травмами.

Автоинспекторы предполагают, что погибший мог уснуть за рулем, так как он выехал из дома около пяти часов утра. Обстоятельства ДТП выясняются.