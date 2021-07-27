В Тюменскую область привезли новую вакцину. Инъекцию делают всего один раз

В Тюменскую область привезли новую вакцину. Фото - "Территория здоровья | Тюменская область" в ВК.

В Тюменскую область привезли новую вакцину «Спутник Лайт», которой могут привиться 7 628 человек. Ее главной особенностью и отличием от других является то, что инъекцию делают всего один раз.

– Это четвёртая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. Уже сегодня она выдаётся в медицинские учреждения юга области. В зависимости от наличия в поликлинике вакцин пациенту предложат выбор при осмотре перед вакцинацией, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

По информации ведомства, на сегодняшний день в Тюменскую область поступило более 503 тысяч доз вакцины: Гам-Ковид-Вак (Спутник V) – 460 297 доз, ЭпиВакКорона – 33 620, КовиВак – 1 610 и Спутник Лайт – 7 628. Первый тур вакцинации уже прошли 464 564 жителя области, из них вторым компонентом привито 332 612 человек. Таким образом, реализовано уже 92,3% поставленной вакцины.