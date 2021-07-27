Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 июля 2021 года увеличилось на 274 человека, 5 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 274 и составило 45 448 человек.

За последние сутки в России выявлено 23 032 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 779 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 116 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 172 812 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 155 380 летальных исходов, выздоровели 5 526 950 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в 28 тюменских детсадах из-за коронавируса закрыли 43 группы. Таким образом, дома остаются 775 ребят. В областной столице на карантин закрыто 27 групп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменскую область привезли новую вакцину. Инъекцию делают всего один раз

Партию уже распределяют по больницам (подробнее)