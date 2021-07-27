У тюменского Рощино произошло страшное ДТП, есть погибший

У тюменского Рощино произошло страшное ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На Ирбитском тракте в районе аэропорта Рощино под Тюменью сегодня, 27 июля, столкнулись автомобили «Дэу Нексия» и «Ман»-трубовоз. По предварительным данным, легковушка выехала на встречку, водитель большегруза пытался избежать столкновения и съехал на обочину, но трагедии в этот день суждено было случиться.

– По свидетельству водителя трубовоза, перед столкновением «Дэу» вилял на дороге. Будет выясняться, не уснул ли водитель за рулем, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в аварии погиб 42-летний мужчина – житель Таджикистана, управлявший «Нексией». Его 45-летний пассажир доставлен в больницу с тяжелыми повреждениями. 36-летний водитель автомобиля «Ман» также получил травмы.