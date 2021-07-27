В новой поликлинике в Винзилях обрушился потолок. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В новой поликлинике в поселке Винзили Тюменской области, двери которой распахнулись для первых пациентов в 2020 году, обрушился потолок. По счастливой случайности никто из посетителей медицинского учреждения не пострадал.

Об инциденте рассказал один из местных жителей, приложив в подтверждение своих слов фотографию с места события. В настоящее время специалисты поликлиники огородили опасное место и ограничили к нему доступ.

– Выявлена причина падения подвесных потолочных панелей – обрыв специальной лески. Руководство медицинского учреждения оперативно связалось с фирмой, которая производила монтаж конструкции. Представители подрядной организации направляются в поликлинику для выполнения ремонтных работ. Никто из посетителей и персонала не пострадал, – рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.