В 28 тюменских детсадах из-за коронавируса закрыли 43 группы. Фото: Ольга Крыльцова

В 28 тюменских детсадах из-за коронавируса закрыли 43 группы. Таким образом, дома остаются 775 ребят. В областной столице на карантин закрыто 27 групп.

– На 23 июля 2021 года у 18 работников из 12 дошкольных учреждений и у 25 детей 19 детских садов обнаружена новая коронавирусная инфекция, – сообщили в оперативном штабе региона.

По уточненной информации, в Нижнетавдинском районе приостановлена деятельность шести групп, в Тобольске и Тюменском районе – по пять.

Также стало известно, что пришкольные лагеря работают без сбоев. Кстати, как правило, карантин продолжается в течение двух недель.