Тюменские власти призывают не покупать продукцию у уличных торговцев. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменские власти призывают не покупать продукцию у уличных торговцев. На днях у них изъяли 568 килограммов овощей и фруктов, оформлено 22 протокола, еще два – за самовольное размещение сезонных аттракционов.

– Протоколы составлены на продавцов, торгующих у домов № 68а на улице Червишевский Тракт, № 116 на улице Мельникайте, № 77 на улице Ямской, у № 90 и № 94 на улице Уездной. У дома № 64 на улице Мельникайте инспекторы изъяли почти 134 килограмма овощей и фруктов, у дома № 116 на улице Ямской – 144, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

По информации администрации, продукция без документов считается потенциально опасной. У нее нет маркировки со сведениями об изготовителе и происхождении, а также о сроках годности, подтверждающих качество и безопасность. Протоколы составляют на продавцов как плодоовощной продукции, так и промышленных товаров.