Жителям Тюмени разрешили отдыхать на десяти водоемах. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Жителям Тюмени разрешили отдыхать на десяти водоемах. Здесь вода качественная и, главное, безопасная.

Так, санитарно-эпидемиологическое заключение на сегодняшний день имеют 10 зон рекреации области: акватория озера Верхнее Кривое, акватория пруда б/н на 19-м км Червишевского тракта, акватория озера Андреевское, акватория озера б/н на 32-м км Ирбитского тракта, акватория реки Ишим, акватория озера Липовое, акватория озера Нижнее Кривое, акватория озер Андреевское, Полушинское и акватория озера Сингуль.

– Исследовано 617 проб воды поверхностных водоемов и 68 проб песка. Удельный вес проб воды водоемов и проб песка в зонах рекреации, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям, не превышает среднемноголетних уровней, – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Кроме того, проведен отбор проб воды из водных объектов для лабораторных исследований на возбудителя COVID-19. Возбудитель коронавируса в воде поверхностных водоемов, которые используются для рекреации, не выявлен.