Хитрый тюменец вынес водку из магазина в сапогах. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Исетска потупило сообщение от работников сетевого продуктового магазина о том, что двое мужчин открыто похитили алкогольную продукцию. Сумма ущерба составила около восьмисот рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения и оперативно задержали двоих местных жителей, 1979 и 1978 годов рождения. Оба гражданина ранее многократно судимы и нигде не трудоустроены. Подозреваемые признались, что незадолго до происшествия распивали спиртное, а когда алкоголь закончился, спланировали преступление.

– В торговом павильоне один из злоумышленников спрятал в сапоги две бутылки водки, прикрыв их штанинами. Второй фигурант пытался отвлечь кассира, пока его подельник проходил мимо кассы. Продавец заметила неладное и погналась за мужчинами, но те в грубой форме отказались вернуть алкоголь и скрылись, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ходе обыска домов подозреваемых сотрудниками уголовного розыска обнаружена и изъята часть похищенного. Следователем следственного отдела по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальная санкция статьи – семь лет лишения свободы. Старший из подозреваемых задержан, в отношении второго избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.