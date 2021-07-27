ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц на 10%. Фото - ВТБ.

Розничный портфель привлеченных средств ВТБ по итогам первого полугодия достиг 7,5 трлн рублей, увеличившись на 10% к началу года. Наибольший рост продемонстрировали накопительные счета и инвестиционные продукты, а также субординированные облигации банка. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

В рамках портфеля классических пассивов физлиц, который составил по итогам первого полугодия 4,6 трлн рублей, наибольшую динамику продемонстрировали накопительные счета. Их объем вырос с начала года на 26%, а доля рынка – до рекордных 20,8%. Летом банк повысил ставку по первому накопительному счету в рублях до 6% годовых, а также улучшил условия по отдельным вкладам, в том числе для зарплатных клиентов. По прогнозам банка, спрос на классические сберегательные продукты со стороны россиян вырастет во втором полугодии вместе со средней ставкой по депозитам. При этом три четверти клиентов ВТБ в конце текущего года будут открывать свои вклады дистанционно.

Наиболее заметно за первые шесть месяцев текущего года вырос объем вложений в субординированные облигации ВТБ: за полгода он увеличился вдвое и превысил 160 млрд рублей. По итогам года банк планирует довести эту сумму до 200 млрд рублей. Более 80% объёмов, проданных физическим лицам, пришлось на клиентов Private Banking. Объем средств, размещенных в инвестиционные продуты розничными клиентами, за первое полугодие вырос на 19% и превысил 2,2 трлн рублей. По итогам года ВТБ планирует нарастить портфель в данном сегменте на 35%.

– Повышение ключевой ставки ЦБ РФ привело к росту ставок по вкладам и накопительным счетам. По нашим прогнозам, к концу 2021 года средние ставки по среднесрочным депозитам могут вырасти на 1,35 подпункта по сравнению с началом года. Это должно повысить привлекательность классических сберегательных продуктов для населения, однако вложения в инвестиционные инструменты продолжат расти опережающими темпами. В целом на рынке в этом году объем привлеченных средств вырастет на 6 – 9 процентов – до 35 – 36 триллионов рублей. Этому будет способствовать возврат к ужесточению денежно-кредитной политики регулятора и высокий спрос на сберегательные продукты в четвертом квартале. Мы традиционно планируем расти быстрее рынка, – комментирует Анатолий Печатников.