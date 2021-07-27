Шопинг с сибирским акцентом: тюменцы выбрали любимые торговые центры и услуги

Шоппинг с сибирским акцентом: тюменцы выбрали любимые торговые центры и услуги. Фото - МегаФон.

Согласно исследованиям социологов, большинство людей подвержены спонтанному шопингу – импульсивные траты совершают 84% покупателей, при этом женщины сожалеют о таких приобретениях чаще (52%), чем мужчины (46%). Для сильного пола важны вежливость персонала, скорость обслуживания, чистота и комфорт в торговом зале. Девушки же, как правило, на эти критерии не обращают внимание. Более того, они не имеют четкого представления до входа в магазин, какая вещь им нужна. Аналитики МегаФона изучили активность абонентов Тюменской области с помощью обезличенной статистики Big Data ко Всероссийскому дню работника торговли и пришли к интересным выводам.

По данным МегаФона, покупатели-абоненты оператора мужского пола составляют чуть больше половины посетителей торговых комплексов столицы Западной Сибири. Молодые люди проводят за интернет-серфингом больше времени и расходуют в ТЦ около 845 Гб в сутки, что сравнимо со 130 тысячами минутных роликов онлайн. Девушки же предпочитают звонить – их голосовой трафик в 1,2 раза больше, чем у мужчин, и на каждые произнесенные дамами 20 слов их спутники успевают сказать лишь 16.

Самые общительные абоненты компании посещают ТЦ «Галерея Вояж», ТРЦ «Матрешка» и ТРЦ «Солнечный». Из примерочных именно этих торговых комплексов генерируется основной голосовой трафик. На совет друга о приобретении новой вещи тратится порядка 16 минут в этих локациях. А вот за интернет-советом абоненты в ТРК «Гудвин» предпочитают обращаться больше, чем в «Солнечном», потому они сместили ТРЦ на одну позицию ниже по интернет-мобильности.

Интересно, что, находясь в торговых центрах, абоненты МегаФона чаще всего предпочитают сёрфить в Глобальной паутине по онлайн-магазинам и сайтам с картами для путешественников. Возможно, присмотрев понравившуюся вещь, посетители стремятся найти ее со скидкой онлайн или увидеть, что в тренде у отдыхающих на побережье.

Больше всего тюменцы любят подключаться к МегаФону в ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Более дорогие смартфоны чаще других салонов приобретают в ТРЦ «Солнечный». А самая подключаемая опция – «Мобильный личный кабинет» – востребована у посетителей в ТРЦ «Матрешка».

Помимо роста трафика в торговые центры, онлайн-торговля второй год показывает растущий интерес к формату «покупки на диване». Например, интернет-магазин МегаФона на Урале в первый летний месяц этого года продал на 48% больше смартфонов и на 45% больше аксессуаров, нежели в предыдущем месяце. Эксперты объясняют такие данные трендом на обновление гаджетов перед отпуском. Наиболее популярными смартфонами для продаж на сайте стали «яблочные» гаджеты Apple iPhone 11-й и 12-й модели в разной цветовой гамме. Решающим фактором принятия решения о покупке в интернет-магазине традиционно являются акционные предложения.