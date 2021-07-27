Роспотребнадзор провел проверку «Тюмень Водоканала». Итоги

Роспотребнадзор провел проверку «Тюмень Водоканала». Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области проводят проверку в отношении местного водоканала по требованию прокуратуры. Они отобрали и направили в лаборатории пробы питьевой воды.

– Питьевая вода по микробиологическим показателям соответствует обязательным требованиям, безопасна в эпидемическом отношении. Отклонения от гигиенических нормативов по обобщенному показателю «перманганатная окисляемость» (это величина, показывающая общее содержание в воде органических веществ) сохраняются. По запаху отмечено снижение интенсивности с 4 баллов до 3 баллов при норме 2 балла, – подвели промежуточные итоги в ведомстве.

Также стало известно, что в воде не обнаружены пестициды 2,4-Д и гамма-ГХЦГ. ДДТ (дихлордифенил трихлорметилметан) и дуста также нет.

Меж тем горожане продолжают в социальных сетях жаловаться на воду. Так, в местном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» буквально час назад появилась следующая запись: «Когда уже запах воды исчезнет? Сначала водоканал говорил, что это сезонные изменения воды, они брали пробы, говорили, что вода безопасна, засыпали сколько-то там тонн угля, показывали всем, как воду сбрасывают, и опять же утверждали, что вода перестанет в ближайшее время пахнуть. Потом начались проверки водоканала, сказали, что откуда-то произошёл большой сброс воды, от этого запах, но вода безопасна. От вещей вонь стоит! Мы все с вами платим за чистую воду, которая якобы поступает в краны к жителям, которая по всем нормативным документам должна быть пригодна для питья, а не так, что мы должны ставить фильтры и покупать бутилированную воду!».

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