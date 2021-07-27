В Тюмени женщина ранила ножом в плечо сожителя

В Тюмени женщина ранила ножом плечо сожителя. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть одного из городских отделов полиции Тюмени поступило сообщение из больницы, куда бригада скорой доставала 34-летнего мужчину с резаной раной плеча. Местный житель пояснил стражам порядка, что травму ему нанесла его сожительница.

Сотрудники задержали ранее не судимую 31-летнюю горожанку. Выяснилось, что вечером в ходе распития спиртных напитков между сожителями возникла ссора на почве бытовых отношений.

– Подозреваемая схватила нож и ударила им потерпевшего в плечо, – добавили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Отделом дознания в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящий момент фигурантка отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.