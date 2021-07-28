Погода на 28 июля в Тюмени: незначительное похолодание

В Тюмени незначительное похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 28 июля, вечером в Тюмени погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 11 – 10 градусов, днем – плюс 16 – 15. Вечером столбики термометров покажут плюс 13 – 11 градусов. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память мучеников Кирика и Иулитты. В народе этот день называли Кирики-мокродырики, потому что часто в этот день льет дождь. Женщины в прежние времена праздновали день "матушки Улиты", почитая ее своей заступницей. Также в этот день почитается память святого равноапостольного великого князя Владимира Киевского. В народе говорили: "На Владимира Красное Солнышко солнце красное светит". Поэтому, будет дождь или солнце, угадать трудно.