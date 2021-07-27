В Тюменской области трехлетнего малыша укусила змея. Фото - ru.wikipedia.org.

В деревне Болдырево Абатского района Тюменской области трехлетнего малыша в ногу укусила змея. В местной больнице ему ввели противоядную сыворотку, а также гормональные и антигистаминные препараты, после чего скорая увезла его в детское соматическое отделение областной больницы №4 города Ишима.

Состояние маленького пациента оценивалось как средней степени тяжести, у него незначительно поднялась температура, появилась слабость и потливость. Ребенка осмотрел врач-реаниматолог, консультацию провели с токсикологом из Тюмени. На сегодняшний день юный тюменец находится в больнице. Его состояние оценивается, как удовлетворительное.

– Если укус пришёлся на руку, то наложите чистую повязку и зафиксируйте конечность косынкой и эвакуируйтесь из леса. Если пострадала нога – также наложите чистую повязку, обеспечьте покой пострадавшему и, желательно на руках или на других подручных средствах, эвакуировать его из леса до автомобиля, – советует пресс-секретарь Областной больницы №4 Ишима Жанна Стрижак.

Далее необходимо любыми подручными способами охладить раневую поверхность для меньшего распространения яда по организму, а также снижения отечности в области укуса. Пострадавшему необходимо пить много жидкости. Если есть с собой антигистаминные препараты, то можно принять в возрастной дозировке. Обратитесь к медикам.