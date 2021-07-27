Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 27 июля 2021 года: новый очаг COVID-19

В Тюменской области появился новый очаг COVID-19. Фото: https://vk.com/anpz_live.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 июля. Количество заболевших увеличилось на 272 и составило 45 174 человека, 10 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 209 человек выздоровели (за весь период – 42 181), 26 детей заболели (из общего числа заболевших); 25 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 66 705 человек остаются под медицинским наблюдением; 256 человек находятся на перевахтовке.

В Голышмановском округе продолжается вакцинация. Поначалу жителей округа прививали только в голышмановской поликлинике, затем – в вакциномобиле, сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Сейчас первую противокоронавирусную прививку поставили более половины жителей от запланированного числа.

Пять очагов заболеваемости коронавирусом находятся на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. По данным пресс-службы ведомства, к действующим очагам в «Леруа Мерлен» на Менделеева, Арбитражном суде Тюменской области и МЧУ ДПО «Нефросвет» добавился ещё один очаг – на Антипинском НПЗ. На предприятии «корону» подхватили 19 человек, контактных – 26 человек.

Более 2,3 миллиона тестов на коронавирус провели в Тюменской области на базе лабораторий государственных медицинских организациях и в частных лабораториях (всего их 22). По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель охвата тестированием на 100 тысяч населения составил 454,5.

За последние сутки в России выявлено 23 239 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 727 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 200 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 149 780 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 154 601 летальный исход, выздоровели 5 506 834 человека.