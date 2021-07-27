На улице Бабарынка в Тюмени погаснут светофоры. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 27 июля, в Тюмени погаснут светофоры. Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет в районе дома № 16 на улице Бабарынка.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.