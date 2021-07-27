Погода на 27 июля в Тюмени: днем пойдет дождь

В Тюмени днем пойдет дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 27 июля, утром небо в Тюмени будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до вечера. Днем пойдет дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.

Температура воздуха ночью плюс 13 – 12 градусов, днем – плюс 20 – 17. Вечером столбики термометров покажут плюс 17 – 14 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

27 июля почитается память преподобного Стефана Махрищского, чудотворца. С этого дня начинается спад лета, который продлится до 26 августа. В это время листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску. В прежние времена заметили: если день 27 июля жаркий, сухой, то зима будет морозной и малоснежной.