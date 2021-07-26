Сотрудника тюменского предприятия, обвиняемого в гибели двух рабочих, ждет скамья подсудимых Фото: Татьяна Коркина

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении специалиста предприятия, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемного сооружения. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области 43-летний мужчина 26 августа 2020 допустил множественные нарушения во время своих должностных обязанностей. В частности, двое рабочих в строительной люльке на пятом этаже обшивали фасад дома по ул. Первомайской. Когда они работали, трос тележки оборвался, рабочие упали вниз на бетон и получили переломы, от которых скончались на месте.

По данным следователей, погибшие работали в рамках договора субподряда, заключенного индивидуальным предпринимателем со строительным подрядчиком. Специалисты осмотрели место происшествия, провели судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей и очевидцев, изъяли и изучили документацию, регламентирующую технику безопасности на объекте.

Собраны все доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено для последующей передачи в суд.