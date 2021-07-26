В Тюмени снесут техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. Фото: Яндекс. Карты

Здание учебного корпуса Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, расположенного на ул. Пермякова, 3/2 с мастерскими, снесут. Как сообщает интернет-портал «Мегатюмень», со ссылкой на сайт государственных закупок, на работу выделено 1,3 миллиона рублей.

Двухэтажный учебный корпус построили в 1971 году. Сейчас для разработки проекта по сносу здания ищут подрядчика. Исполнителю нужно предусмотреть описание и обосновать принятый метод сноса, а также утилизировать отходы.

Победителю аукциона предстоит разработать план мероприятий по благоустройству земельного участка.