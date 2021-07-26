В Тюменской области провели более 2,3 миллиона тестов на коронавирус

В Тюменской области провели более 2,3 миллионов тестов на коронавирус Фото: Татьяна Коркина

Более 2,3 миллиона тестов на коронавирус провели в Тюменской области на базе лабораторий государственных медицинских организациях и в частных лабораториях (всего их 22). По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель охвата тестированием на 100 тысяч населения составил 454,5.

Полный список медицинских организаций, где можно пройти тест на коронавирус, опубликован по ссылке. Исследования материала выполняются в срок 48 часов от момента поступления в лабораторию.

Напомним также, что в регионе работает горячая линия по вопросам, связанным с тестированием на «корону», срокам исполнения и выдачи результатов тестов. Задать свои вопросы можно по телефону 8-800-302-26-70 ежедневно с 8 утра до 20 часов.