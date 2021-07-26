На Антипинском НПЗ «корону» подхватили сразу 19 человек. Контактных – 26 работников

На Антипинском НПЗ коронавирус подхватили сразу 19 человек, контактных - 26 работников. Фото: https://vk.com/anpz_live

Пять очагов заболеваемости коронавирусом находятся на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. По данным пресс-службы ведомства, к действующим очагам в «Леруа Мерлен» на Менделеева, Арбитражном суде Тюменской области и МЧУ ДПО «Нефросвет» добавился ещё один очаг – на Антипинском НПЗ. На предприятии «корону» подхватили 19 человек, контактных – 26 человек.

Сейчас проводятся санитарно-эпидемиологические расследования. Организациям даны предписания о дополнительной противоэпидемической защите.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о 272 заболевших коронавирусом за сутки. Скончались 10 человек.