Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 26 июля 2021 года увеличилось на 272 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 26 июля 2021 увеличилось на 272 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 26 июля 2021 года за сутки выросло на 272 человека, в их числе 26 детей. Таким образом, всего с начала пандемии «корону» подхватили 45 174 жителя региона. При этом за сутки выздоровели 209 человек, за весь период – 42181 человек.

На искусственной вентиляции легких находятся 25 пациентов, под медицинским наблюдением – 66 705, на перевахтовке – 256 человек.

По данным «Яндекса», за сутки скончались 10 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число смертей от ковида – 950.

Коронавирус в Тюмени. Статистика. Фото: скриншот Яндекса

Напомним, что с 28 июля в регионе ужесточат меры по профилактике коронавируса. В торговых центрах закроют фудкорты и детские площадки, заведения общепита перестанут работать с полуночи до 6.00. Услуги «на вынос» продолжают предоставляться без ограничений. Проживающие в гостиницах также могут заказать еду в номер.