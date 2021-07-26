Жителя Уватского района задержали с наркотой, содержащей тетрагидроканнабинол Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки без цели сбыта наркотиков возбуждено против 47-летнего жителя Уватского района. Безработного, ранее неоднократно судимого мужчину задержали сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России во время операции «Мак-2021».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в кармане у мужчины обнаружили полиэтиленовый пакет с растительным веществом. Экспертиза показала, что изъятое содержит в своем составе тетрагидроканнабинол, который включен в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Общая масса изъятого составила более 30 граммов.

Теперь мужчине может грозить лишение свободы на срок до трех лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде.